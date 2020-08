PALERMO – A oggi, l’Inps ha ricevuto dalla Regione siciliana solo 519 decreti per la Cassa integrazione in deroga, per un totale di 1.230 lavoratori interessati. I lavoratori per i quali è stata richiesta la Cassa integrazione a marzo sono stati quasi 140mila. I primi decreti sono arrivati all’Inps solo la settimana scorsa. Quanto alla cassa integrazione ordinaria, le domande pervenute all’Inps in Sicilia sono 19.293, quelle autorizzate 17.083. Sono stati disposti pagamenti per quasi 28mila lavoratori. In pagamento anche 277mila bonus da 600 euro per gli autonomi.

“E’ necessario accelerare i tempi per l’avvio del pagamento dalla cassa integrazione in deroga come disposto dal decreto Cura-Italia per tutelare 100mila lavoratori siciliani e più di 35mila aziende che stanno attraversando una profonda crisi a causa dell’emergenza coronavirus”. Ha dichiarato Leoluca Orlando, presidente di ANCI Sicilia.

“Chiediamo al Governo regionale e in particolare all’assessore regionale al lavoro, Antonio Scavone – continua Orlando – di intervenire tempestivamente sollecitando gli uffici preposti ad inviare nel più breve tempo possibile tutti i decreti finalizzati ad attivare gli ammortizzatori sociali, all’Inps. Non possiamo permetterci che in piena pandemia oltre al danno, si aggiunga anche la beffa, con il risultato che i lavoratori siciliani vengano penalizzati rispetto ai lavoratori di altre regioni e siano costretti a subire tempi di attesa più lunghi per beneficiare delle indennità necessarie alla sopravvivenza in un momento così difficile”.