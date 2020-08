La protesta dei commerciati

La richiesta a Musumeci: anticipare in Sicilia la riapertura di barbieri e parrucchieri.

PALERMO- Un nutrito gruppo di commercianti, professionisti, parrucchieri, ristoratori, titolari di bar hanno aderito alla passeggiata di protesta contro il governo Conte organizzata da Stefano Santoro stamattina a piazza Croci. Santoro parla di 200 partecipanti e riferisce che i manifestanti hanno espresso tutta la loro disperazione derivante dalla sospensione delle attività, contestando le misure del governo ritenute inadeguate. Contestato anche il sindaco Orlando per avere chiesto ai palermitani di pagare la Tari annunciando il ripristino della ZTL a pagamento in via Roma.

Santoro ha chiesto al presidente della Regione Nello Musumeci “di mostrare coraggio e disattendere il decreto aprile del presidente del consiglio Conte e di disporre con propria ordinanza, in virtù dello statuto siciliano, far aprire bar ristoranti parrucchieri, barbieri e negozi già dal 4 maggio, poiché un altro mese di chiusura causerà la scomparsa di tanti esercizi pubblici e commerciali”. La manifestazione è stata interrotta a seguito dell’intervento della polizia di Stato, Santoro a tale riguardo ha sottolineato che “il 25 aprile le associazioni dei partigiani sono state libere di manifestare in piazza”.