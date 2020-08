Lo stato d’emergenza sanitaria in Francia per la pandemia da coronavirus è prorogato fino al 24 luglio. Lo annuncia il ministro della Sanità, Olivier Véran.

Intanto in Russia si registra un record di contagi: 9.623 in 24 ore. In totale i casi sono oltre 124mila e 1.222 morti. A Mosca, il sindaco dichiara che “in base a test effettuati il numero reale di contagi è intorno al 2% della popolazione”, cioè 250mila persone.