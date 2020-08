Nessun danno a cose o persone. Tanta gente per la paura si è riversata in strada

ROMA – Un terremoto di magnitudo 3.3 della scala Richter è stato registrato alle 5.03 in provincia di Roma, a nordest della capitale italiana. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 10 km di profondità ed epicentro a 5 km da Fonte Nuova. Tanta paura tra la popolazione, che ha avvertito chiaramente la scossa e si è riversata in alcuni casi in strada. Non risultano fortunatamente danni a persone o cose, secondo le verifiche fatte dai Vigili del fuoco. Paura anche nei comuni limitrofi a Fontenuova, epicentro del sisma. A Guidonia Montecelio, Tivoli, Monterotondo molte persone, svegliate anche dal boato che ha preceduto la scossa, sono scese in strada malgrado il temporale che si è scatenato subito dopo il terremoto.