PALERMO – In Sicilia la lotta al coronavirus vede sempre più guariti e sempre meno ricoveri. Secondo i dati contenuti nel bollettino diffuso dalla presidenza della Regione, aggiornato alle 15 di oggi, al momento nell’Isola si contano 1.854 positivi, 35 meno di ieri. Le persone guarite sono 1.249, 46 più rispetto a 24 ore fa. negli ospedali siciliani sono ricoverate 215 persone, dieci meno di ieri. Il computo dei morti è aumentato di uno: al momento sono 263. Tra ieri e oggi i nuovi casi scoperti sono 12. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 111.137 (+3.146 rispetto a ieri), su 99.900 persone: di queste sono risultate positive 3.366. Scende a 12 il numero dei ricoverati in terapia intensiva in tutta la Sicilia, mentre per 1.639 contagiati è stato disposto l’isolamento domiciliare.

(DIRE)