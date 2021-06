CATANIA – L’era Carlo Caputo al vertice del Parco dell’Etna ha il via “sostanzialmente”. Come primo atto, l’ex sindaco di Belpasso ha infatti deliberato il progetto per la realizzazione di sentieri pedonali e ciclabili all’interno del Parco dell’Etna, con l’obiettivo dichiarato di intercettare e utilizzare fondi strutturali messi a disposizione dall’Unione Europea. L’importo complessivo è pari a 627.985,13 euro, per un percorso lungo 90 Km di lunghezza, 5 tappe di sentieri collegati tra loro per un cammino giornaliero di 5/7 ore, con 20 territori comunali coinvolti. I lavori previsti riguardano la collocazione di bacheche e pannelli d’insieme; la segnaletica della località, altitudine,itinerari,tipologia di fruizione; staccionate laterali in legno di castagno per alcuni tratti; traverse in pietrame per allontanamento acque piovane; segnaletica di avvicinamento dai centri abitati; l’app per la mappa interattiva dei sentieri. Il progetto che visto la collaborazione del CAI e suggerimenti dell’associazione Etnaviva, ha visto impegnati: Agata Puglisi, Michele Leonardi, Rosa Spampinato.