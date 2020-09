L’unica vittima del Covid19 nei dati diffusi oggi dalla Regione è un palermitano di 70 anni. L’uomo era ricoverato da due mesi all’ospedale Civico di Palermo per una polmonite. La conferma arriva dall’azienda ospedaliera. L’uomo positivo all’infezione è deceduto in ospedale. E’ 37 esimo paziente morto nel capoluogo siciliano e il 276 esimo in Sicilia.

(ANSA)