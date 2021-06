BELPASSO – Zero euro. È quanto si troveranno a pagare di Tari, la tassa sui rifiuti, i cittadini di Belpasso che hanno regolarmente pagato nel passato. Lo comunica il Comune etneo, nella propria pagina Facebook, nella quale scrive che “I cittadini di Belpasso che hanno regolarmente pagato la tassa sui rifiuti, in queste ore stanno ricevendo quella del 2019, ma a costo zero! Questo è il frutto dell’impegno profuso dai cittadini e dall’amministrazione comunale Belpassese nell’ambito della raccolta differenziata che, lo scorso febbraio, ha decretato Belpasso primo Comune Siciliano sopra i 20 mila abitanti”.

Un primato raggiunto in poco tempo, ma che sta già dando importanti frutti. “In virtù di questo primato – si legge ancora – l’assessorato per le Autonomie Locali e Funzione Pubblica della Regione Sicilia, di concerto con l’assessorato all’Economia, ha assegnato una premialità di 420.000 euro con i quali il Sindaco Daniele Motta e l’ex assessore all’Ecologia e Tributi del Comune di Belpasso, Salvo Pappalardo, hanno deciso di sgravare il saldo TARI dei cittadini, compartecipi anch’essi del traguardo raggiunto. Si è inoltre deciso che il residuo del premio economico verrà utilizzato nella bonifica delle discariche del territorio di Belpasso, alcune già bonificate”.

“Siamo orgogliosi di dar seguito alla lusinghiera notizia che lo scorso febbraio ci ha visto primeggiare nella lista dei comuni Siciliani virtuosi per raccolta differenziata. In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, con due cittadini ancora positivi al Coronavirus, con le aziende in grande difficoltà e in generale con la popolazione che si è trovata ad affrontare difficoltà, anche economiche, di ogni genere, questa notizia ci infonde incoraggiamento, fiducia e speranza – ha dichiarato il Sindaco Daniele Motta. Ricevere una bolletta a costo zero è quasi un sogno, ma in realtà non è altro che la conseguenza di un lavoro congiunto e ben organizzato tra istituzioni e cittadini”.

“Mi piace sottolineare– ha dichiarato l’attuale assessore all’Ecologia, Andrea Magrì – che questo risultato è anche frutto dell’impegno del mio predecessore e collega, Salvo Pappalardo. Che questa notizia incoraggi anche altri Comuni a perseguire la stessa nostra strada finchè non si arrivi ad abolire completamente il problema ‘spazzatura’ in Sicilia”.

Un risultato che va condiviso con la precedente “amministrazione Caputo”, si legge ancora, “che per prima ha intrapreso questa strada, che fa rima con civiltà ed eccellenza. Un percorso che continua evidentemente anche con l’ “amministrazione Motta”, anch’essa virtuosa in tal senso, tanto è vero che potrà presto disporre della cifra di 176.000 di euro da utilizzare per l’incentivo pubblico della raccolta differenziata”.