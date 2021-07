CATANIA – “Le parole pronunciate dal presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, sono la più evidente dimostrazione di una scarsissima conoscenza delle dinamiche di funzionamento delle imprese. Ma non stupiscono più di tanto, visto che provengono da chi ha pensato di risolvere il problema della disoccupazione mettendo in campo i navigator”. Così il presidente di Confindustria Catania, Antonello Biriaco, commenta le dichiarazioni rilasciate ieri a Repubblica dal numero uno dell’Inps, secondo il quale le imprese non riprenderebbero le loro attività per opportunismo e pigrizia in quanto, in attesa che il mercato riparta, è lo Stato a farsi carico dell’80% della busta paga dei lavoratori.

“A Catania – ricorda Biriaco – l’emergenza Covid ha determinato il fermo delle attività per il 55% delle imprese. Per alcuni settori, come il turismo e l’edilizia, il crollo dei fatturati è stato verticale. Piccole e piccolissime imprese hanno rischiato e tutt’ora rischiano di essere cancellate per sempre. Eppure, moltissime realtà aziendali, nonostante la grave crisi di liquidità, continuano ad anticipare di tasca propria gli ammortizzatori sociali, sopperendo ai forti ritardi nell’erogazione delle provvidenze destinate ai lavoratori”.

“Le dichiarazioni che abbiamo letto – conclude Biriaco – vanno nel senso opposto a quello necessario per risalire rapidamente la china, che è quello di mettere insieme le reciproche capacità e competenze per rimettere in piedi il sistema produttivo”.