Ancora maltempo sul Nord e sul Centro Italia. Anche oggi previsti temporali, grandinate e vento forte. Allerta gialla in sette regioni: Veneto, Marche, Umbria, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Coldiretti conta perdite per milioni di euro nelle campagne, a causa di eventi di maltempo estremi che sono stati il doppio dello stesso periodo dello scorso anno. Copertura del cielo in aumento nel corso del weekend, con nubi diffuse, sebbene prevalentemente alte e stratiformi, dunque in genere innocue; qualche piovasco è atteso su Sicilia tirrenica e Trapanese.