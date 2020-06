“Emergenza sanitaria e giustizia sospesa”. È questo il titolo dell’evento organizzato dalla Lega e in particolare dal responsabile del dipartimento giustizia del Carroccio Stefano Santoro per giovedì 25 giugno alle 10,30 a Palermo, da Finger in via Archimede 189. A fare il punto sul blocco dei processi conseguenti alla pandemia saranno con Santoro l’avvocato Francesco Greco, componente del consiglio nazionale forense, l’avvocato Giovanni Immordino, presidente dell’ordine degli avvocati di Palermo, l’avvocato Accursio Gallo, delegato dell’organismo congressuale forense e l’avvocato Fabio Ferrara, presidente della Camera penale di Palermo. I saluti saranno di Igor Gelarda, modererà Manlio Viola.