Il palermitano Di Stefano presidente Giovani Confindustria

Il palermitano Riccardo Di Stefano è stato eletto oggi presidente nazionale dei Giovani di Confindustria. Si tratta del primo palermitano a ricoprire questa carica. Di Stefano diventa anche vicepresidente di Confindustria. Classe 1986, Di Stefano era già stato vicepresidente nazionale dei Giovani confindustriali.

Di Stefano ha preso a 26 anni le redini dell’azienda di famiglia, la Officina Lodato, attiva nell’impiantistica civile e industriale, per poi diversificare nella stessa filiera fondando Meditermica. Negli ultimi tre anni è statovicepresidente dei Giovani Imprenditori nella squadra di Alessio Rossi con una delega all’education e al capitale umano

“L’Italia sia visionaria”

“Il movimento dei Giovani Imprenditori di Confindustria si fonda sull’idea di promuovere un’Italia visionaria e internazionale, come le sue imprese”, ha sottolineato l’imprenditore palermitano Riccardo Di Stefano parlando ai Giovani Imprenditori di Confindustria che lo hanno eletto presidente per il prossimo triennio. Ora come non mai – dice – , noi imprenditori dobbiamo essere collettore delle migliori energie del Paese, interpreti del cambiamento per rendere l’Italia moderna, innovativa, sostenibile e inclusiva”.

“I giovani? Serve il loro coraggio”

“I Giovani Imprenditori rappresentano da sempre un laboratorio di innovazione, di proposta e di impegno”, dice il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, commentando l’elezione del nuovo leader degli industriali under 40. “Al neo presidente Riccardo Di Stefano e alla sua squadra l’augurio, in questa direzione, di essere sempre coraggiosi nelle proposte e nelle azioni per garantire e rafforzare quell’importante contributo di visione e di concretezza che serve alle nostre imprese. Una grande Paese ha bisogno di grande coraggio”.

Sicindustria: “Buon lavoro”

Sicindustria si congratula e augura buon lavoro al neopresidente dei Giovani imprenditori di Confindustria, il palermitano Riccardo Di Stefano, e a tutta la sua squadra, eletti oggi dal Consiglio Nazionale. “La vittoria di Di Stefano – afferma il vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese – rappresenta un successo per l’intero sistema confindustriale siciliano e, più in generale, per tutto il Sud. Le nostre imprese hanno bisogno di visione, intraprendenza e coraggio e siamo certi che Riccardo Di Stefano, in sinergia con il presidente Bonomi, saprà farsi interprete di queste esigenze”.

“Risultato storico per la Sicilia”

“L’elezione di Riccardo Di Stefano alla presidenza dei Giovani imprenditori di Confindustria rappresenta un risultato storico per la Sicilia e per tutti noi, e un segnale di grande fiducia per tutti i giovani che vogliono fare impresa qui”. Lo afferma Gero La Rocca, presidente regionale dei Giovani imprenditori, commentando l’elezione del primo giovane siciliano al vertice del Movimento nazionale. “Di Stefano – aggiunge La Rocca – porta al livello nazionale un’idea che abbiamo sempre condiviso, ossia che ogni grande progetto può essere portato a compimento solo partendo da una autentica idea di squadra, di condivisione e di valorizzazione della capacità dei singoli. Da oggi sentiamo di avere una responsabilità in più perché dovremo, con sempre maggiore determinazione e vigore, portare avanti le istanze di un tessuto imprenditoriale che dimostra di avere qualità, vivacità e un enorme potenziale di crescita. A Riccardo vanno le nostre congratulazioni e i nostri migliori auguri di buon lavoro”.