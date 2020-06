PALERMO- Un post che non le manda a dire quello del consigliere comunle, Toni Sala (‘Avanti insieme’), postato poco fa su Facebook. Oggetto: lo scarso rispetto delle regole di prudenza per il Coronavirus, ma anche la mobilità, con una frecciatina a chi la governa.

Ecco il post: “Ma si! Sono ragazzi. Linea 101, oggi pomeriggio, da via Libertà alla Stazione centrale. Folla sull’autobus, nessun distanziamento sociale, poco rispetto delle regole. Offrire un servizio pubblico, significa offrirlo in sicurezza ed a vantaggio di chi non ha un’automobile con cui raggiungere la Ztl centrale o quella di “Mondello”. E questa riflessione, semplice, non è indirizzata all’Amat, ma a chi ha la responsabilità politica della mobilità cittadina. Ma per trovare o comprendere se le soluzioni individuate funzionano bisogna salire su un autobus, farsi un giro e accorgersi di cosa significa, oggi, usarne uno a Palermo”.