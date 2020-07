PALERMO – Sei auto sono rimaste coinvolte in un maxi tamponamento per non avere rispettato lo stop in via Perez, a Palermo. Tre si sono scontrate e sono finite contro altre vetture in sosta. Due i feriti. Per uno, un uomo di 47 anni, è stato necessario il trasferimento in ospedale in codice rosso.

Un’auto, secondo la ricostruzione degli investigatori, è finita contro una cassetta della luce e alcune abitazioni sono rimaste senza corrente elettrica. Centinaia le persone scese in strada. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e gli agenti della polizia municipale, che dovranno chiarire la dinamica e accertare le responsabilità. Il sanitari del 118 hanno medicato e condotto in ospedale i due feriti. Secondo quanto reso noto dalla municipale, si tratta di uno dei conducenti delle auto e del passeggero di un’altra auto. (ANSA).