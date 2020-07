Ladies Open, Halep pronta a partecipare

Tornerà a giocare al Country anche la svizzera Jil Teichmann, che lo scorso anno vinse il Torneo battendo in 2 set la testa di serie n. 1, Kiki Bertens.

PALERMO – La 31^ edizione dei Ladies Open si avvicina, in vista di questa data si sta per stabilire il tabellone delle partecipanti. Tra queste c’è il forte interesse della n.2 al mondo Simona Halep.

“Siamo felici del grande interesse mostrato da Simona Halep per i Palermo Ladies Open, l’aspettiamo al Country ad agosto per una storica edizione del Torneo”. Lo ha detto il Direttore della manifestazione, Oliviero Palma, commentando le dichiarazioni rilasciate dalla tennista romena alla stampa internazionale.

La Halep, n. 2 al mondo e vincitrice in carriera del Roland Garros nel 2018 e di Wimbledon nel 2019, ha confermato la sua volontà di prendere parte agli Internazionali del Country, in programma dall’1 al 9 agosto prossimi.

“Siamo in contatto da tempo con la manager della Halep – ha ammesso Palma – da giorni parliamo di una probabile partecipazione a Palermo di una delle giocatrici più forti al mondo che, con la sua presenza, contribuirebbe a rendere straordinario un Torneo che avrà un livello medio altissimo. Le porte alla Halep rimarranno aperte fino all’ultimo, così come rimarranno aperte per altre Top Ten che vorranno riprendere il cammino nel circuito da Palermo”.

Intanto domani mattina verrà reso noto il Main Draw dei 31^ Palermo Ladies Open. Tornerà a giocare al Country anche la svizzera Jil Teichmann, che lo scorso anno vinse il Torneo battendo in 2 set la testa di serie n. 1, Kiki Bertens.