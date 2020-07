PALERMO – Visita della ministra per l’Istruzione Lucia Azzolina all’Istituto comprensivo Giovanni Falcone dello Zen 2 di Palermo, che nelle scorse settimana è stato preso di mira da una serie di raid vandalici e furti. Azzolina è stata accolta nella struttura dalla dirigente scolastica Daniela Lo Verde, dal prefetto Giuseppe Forlani e dal personale dell’istituto.

“Grazie per tutto quello che fate”. Così la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, rivolgendosi ai docenti dell’istituto comprensivo, riuniti nell’aula magna. Azzolina ha avuto un breve colloquio con la dirigente scolastica e ora sta incontrando gli insegnanti.

“Se fosse necessario faremo anche lezioni ordinarie fuori dalla scuola, ma nei luoghi di cultura: parlo di cinema, musei, teatri, archivi e biblioteche”. Lo ha detto la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, a Palermo, sulla ripresa delle lezioni a settembre. “Portare gli studenti in quei luoghi è un valore aggiunto che serve, perché da soli non ci andrebbero”. Ha poi continuato: “Abbiamo l’obiettivo di migliorare gli spazi attualmente disponibili, cercarne degli altri fuori dalla scuola, anche per avvicinare gli studenti al mondo della cultura, e potenziare l’organico dei docenti e del personale Ata”.

“La scuola non si piega. Offendere la scuola significa offendere lo Stato e questo non lo permetteremo mai: né io da ministro dell’Istruzione, né la dirigente scolastica né la comunità scolastica lo permetteremo mai”, ha detto la ministra dell’Istruzione a margine della visita. “La scuola è baluardo di legalità e di socialità – ha aggiunto -, è baluardo dello Stato”. La ministra ha ricordato che “sulla sicurezza della scuola Falcone e di altri istituti di Palermo siamo intervenuti – le sue parole – e metteremo degli impianti di videosorveglianza lavorando insieme con questura e prefettura. Impianti di videosorveglianza e monitoraggi continui da parte delle forze dell’ordine – ha concluso – spero possano dare una mano alla dirigente e ai nostri studenti che hanno il diritto di non abbandonare i quartieri in cui sono nati”.

“Ho visto al concretezza degli atti del ministero finora e non ho dubbi che gli impianti di videosorveglianza arriveranno ma ci aspettiamo anche un intervento del Comune, che ci ha assicurato il suo appoggio: staremo a vedere. Questa scuola, oltre che degli impianti di videosorveglianza, ha bisogno di manutenzione ordinaria”. Questo l’Sos lanciato dalla dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Giovanni Falcone dello Zen 2. “Al di là dell’emergenza Covid, che dovremo chiaramente attenzionare con spazi e banchi, qui ci sono posti con infiltrazioni, in cui piove dentro, pavimenti che si rialzano e muri che si sgretolano”. Secondo al dirigente “occorre una seria manutenzione ordinaria e una presa in carico di questa scuola al di là degli atti di vandalismo, che pure vanno assolutamente contrastati e impediti con la videosorveglianza”.

L’appello di Lo Verde poi continua in questi termini: “Chiediamo un sostegno materiale al nostro lavoro. Qui c’è anche un campo di calcetto che per noi è vitale e che ormai è inutilizzabile perché pericoloso. L’attenzione verso questa scuola – ha sottolineato – non deve essere limitata agli episodi di vandalizzazione ma deve essere a 360 gradi”. La dirigente chiede “un supporto costante” perché “noi ce la mettiamo tutta per fare didattica di qualità – le parole di Lo Verde – ma abbiamo bisogno di essere sostenuti da un punto di vista strutturale”. E infine un messaggio d’amore al quartiere che ospita la scuola: “Alla ministra abbiamo raccontato la nostra realtà e i colori dei nostri alunni che sono pieni di sfumature. Il quartiere è difficile, è vero, ma i bambini sono meravigliosi e meritano i nostri sacrifici e le nostre energie”.

