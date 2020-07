Mondo hockey su prato

CATANIA – Si sono conclusi i lavori di riqualificazione del campo di hockey ‘Cardinale Dusmet’ di Nizzeti a Catania. La consegna dell’opera al Comune e’ avvenuta alla presenza dell’assessore allo sport Sergio Parisi. Gli interventi principali hanno riguardato il rifacimento del manto erboso in sintetico, la nuova illuminazione, gli spogliatoi e il tabellone elettronico segnapunti.

La ristrutturazione del campo Dusmet, chiuso alle attivita’ sportive da quattro anni, senza oneri per il Comune, e’ stata resa possibile grazie all’intervento della Federazione Italiana Hockey e alla disponibilita’ della giunta Pogliese, che su proposta dell’assessoreo Parisi, nel febbraio 2019, ha adottato la delibera di approvazione del progetto.

“Riabbracceremo presto non solo l’hockey ma tante altre discipline sportive pesantemente sacrificate dall’emergenza Covid-19 -ha detto il sindaco Salvo Pogliese – la proficua sinergia tra Coni, istituzioni e federazioni sportive portata avanti con competenza dall’assessore Parisi, riprende un percorso di sviluppo e sostegno per ritornare a fare sport ai massimi livelli a Catania. Questo avverra’ anche grazie alla delibera della nostra Amministrazione – ha aggiunto il primo cittadino- che tende a valorizzare lo sport finanziando gli eventi sportivi di livello nazionale e internazionale, promuovendo il turismo e i pernottamenti di atleti e accompagnatori, con sostegni economici agli organizzatori”.

“Un vero e proprio evento che s’inquadra in un contesto di riqualificazione di altre strutture sportive cittadine che stiamo lanciando – ha detto Parisi- e’ un percorso prioritario per riportare eventi di alto livello a Catania, come stavamo facendo prima del lockdown, con un importante piano di riqualificazione degli impianti sportivi, cito per tutti il Campo Scuola di atletica leggera e altri che annunceremo nei prossimi giorni, per mettere Catania a riferimento per lo sport dei prossimi anni, nel sud Italia e nel bacino Mediterraneo”. (ANSA).