L'annuncio del sindaco Nuccio Barbera: "No allarmismi, situazione sotto controllo".

SAN CONO – “Una donna è risultata positiva al Covid: è asintomatica. Già è stata posta in quarantena e così anche le persone che sono state in contatto con lei”. L’annuncio, attraverso un video sui social postato venerdì sera, è di Nuccio Barbera, sindaco della piccola cittadina catanese di San Cono. Tra oggi e domani arriverà l’esito del secondo tampone. “Intanto nessun allarmismo”, dice il sindaco, che annuncia anche una nuova ordinanza con alcune restrizioni soprattutto per le attività commerciali notturne della città del fico d’india.

La donna avrebbe scoperto di essere positiva – come ricostruisce La Sicilia questa mattina – nel corso di una visita specialistica in ospedale. È infatti ormai obbligo per chi accede a una struttura sanitaria essere sottoposto a tampone Covid-19.