PALERMO – Un pomeriggio di ‘passione’ per gli automobilisti sulla A/29 Palermo-Mazara del Vallo, già intensamente trafficata per i villeggianti che fanno la spola tra la città e le località balneari.

Nel primo pomeriggio il traffico è stato rallentato da un’auto andata in avaria all’altezza dello svincolo di Mondello in direzione Trapani: il mezzo è andato in tilt al centro della carreggiata e si sono formate lunghe code.

Un episodio simile, dopo un’ora circa, si è verificato nei pressi dello svincolo di Capaci ed è stato necessario l’intervento dell’Anas per la gestione della viabilità. Intorno alle 16 si è poi registrato un incidente all’altezza dello svincolo di Carini in direzione Palermo. Sono rimaste coinvolte tre auto, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.