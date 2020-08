TRAPANI – Il Trapani si prepara alla sua ultima giornata di campionato e si troverà di fronte il Crotone. Per sperare nella salvezza la squadra di Castori ha un solo risultato, cioè la vittoria, poi, però, dovrà attendere giovedì per capire se il Collegio di Garanzia del Coni restituirà o meno i punti di penalizzazione.

“L’udienza è stata fissata nella prima data utile – dichiara Lorenzo Petroni ai microfoni de “Il Giornale di Sicilia”- . Loro devono rispettare i tempi ed hanno anche abbreviato da 10 a 5 giorni“.

“Hanno detto – continua Petroni – che va deciso prima dei play-out che potrebbero essere spostati, questo in base a quello che succederà nella partita di domani (stasera ndr). Non penso sia una partita al buio perché anche se avessimo i due punti in più dovremmo fare risultato“.