Una piccola imbarcazione con una dozzina di migranti è entrata nel porto di Lampedusa. Al momento il barchino è fermo e le persone – tutti uomini – sono ancora a bordo, stremate ma festose per l’arrivo in Italia. Uno di loro ha scattato una foto. Ieri il sindaco di Lampedusa aveva annunciato che l’hotspot per la prima accoglienza dei migranti sarebbe stato “chiuso perché all’interno ci sono un migliaio di persone”, un numero dieci volte maggiore rispetto alla capienza prevista dalla struttura. “I prossimi che arriveranno dovranno stare sul molo”, aveva detto Totò Martello lanciando un appello affinché fosse svuotato il Centro “stracolmo”.

In serata la Prefettura di Agrigento aveva disposto la partenza di 170 i migranti, che in queste ore lasceranno l’isola per raggiungere Porto Empedocle. Due gli approdi direttamente sulla terraferma di Lampedusa, durante la notte, con un totale di 20 tunisini e il barchino giunto in porto poco fa. I gruppi, dopo i primi controlli sanitari, vengono trasferiti all’hotspot dell’isola dove stanotte sono rimasti in 780. Dalla struttura d’accoglienza di contrada Imbriacola sono pronti a partire 100 migranti: verranno imbarcati sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle (Ag). All’hotspot, dopo i 3 nuovi sbarchi, resteranno in 712.