Fin qui si è sempre parlato di un incidente “lieve”. Un punto su cui dal primo giorno non sembravano esserci dubbi. Ma il sinistro occorso all’auto di Viviana Parisi sull’autostrada Palermo-Messina subito prima della sparizione della donna e del figlio, potrebbe anche non essere stato così lieve. Tanto che l’ipotesi che Gioele, di cui non si è ancora trovata traccia, possa essere perito nello scontro continuerebbe a non essere scartata dagli inquirenti.

La famiglia vuole indagare

Di certo, la famiglia vuole vederci più chiaro. Se l’avvocato Claudio Mondello, cugino del marito di Viviana, ha scritto di non credere all’ipotesi che Gioele sia morto nell’impatto, l’altro legale, l’avvocato Pietro Venuti ha chiesto di potere svolgere delle indagini difensive facendo analizzare la Opel Corsa a consulenti. La vettura ha uno pneumatico scoppiato e i legali della famiglia vogliono capire se questo sia una conseguenza o la causa dell’impatto nella galleria Pizzo Turda. La famiglia vuole anche avere informazioni precise sulla velocità a cui procedeva la vettura al momento dell’impatto col furgone. Era più sostenuta di quanto si pensasse in un primo momento? Sul punto sembra che ancora le perizie non abbiano dato informazioni definitive. Inoltre, l’ipotesi che il seggiolino del bambino non fosse assicurato al sedile prende sempre più campo. Nell’auto però a quanto si è appreso fin qui non sono state trovate tracce ematiche. E la reazione repentina della madre che si allontana col bambino dal luogo dell’urto sembra poco compatibile con l’ipotesi della morte del piccolo nello schianto (lo ha sottolineato lo stesso avvocato Mondello, in quel caso Viviana avrebbe chiesto aiuto, ha detto). Ma in questa storia i punti oscuri sono così tanti che le ipotesi restano tutte in piedi. Tanto più che il corpo del bambino continua a non trovarsi.

Le ricerche e le indagini

Oggi le ricerche continuano a Caronia, si guarda anche in casolari abbandonati. Dall’esito dell’autopsia si attendono anche lumi si morsi di animali trovati sul corpo della donna, che potrebbero essere di cinghiali o di cani (ce ne sono un paio di grossa taglia in zona), precedenti o successivi al decesso della donna, trovata senza vita vicino a un traliccio. L’idea che da quell’altezza Viviana si sia buttata intenzionalmente, magari dopo la morte del bambino nell’incidente, non può essere scartata, anzi, resta dal giorno del ritrovamento l’ipotesi più forte nelle indagini. Così come però non si può escludere quella del tragico incidente avvenuto dopo la fuga dall’autostrada. Che potrebbe trovare una spiegazione in quanto rivelato dall’avvocato Mondello al Corriere della sera: Viviana aveva paura, dopo il suo malessere psicologico nel periodo del lockdown, che i servizi sociali potessero toglierle il bambino. Un dettaglio che potrebbe spiegare la mossa incomprensibile di dileguarsi nella boscaglia dopo il sinistro. Tanto più se il piccolo si fosse fatto male, non tanto da perire ma abbastanza da scatenare nella madre la paura di poterlo avere sottratto.