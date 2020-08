E' dovuto intervenuto un elicottero dell'aeronautica per arginare il rogo.

PALERMO– Vigili del fuoco e forestali impegnati in un vasto incendio divampato nella tarda serata di ieri tra Montelepre e Partinico. Soltanto a tarda notte il rogo è stato spento. Ieri è dovuto intervenuto un elicottero dell’aeronautica per arginare il rogo che si è sviluppato nella zona di Altofonte, prima di spostarsi su un altro incendio nella zona di Corleone. Una doppia missione per un totale di tre ore di volo, 18 lanci e 13 mila litri d’acqua sganciati. Dopo gli interventi il mezzo aereo è rientrato alla base a Birgi. (ANSA).