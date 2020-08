PALERMO – Viviana Parisi a giugno aveva tentato il suicidio. Gli investigatori non escludono che avrebbe voluto riprovarci lo scorso 3 agosto, quando è uscita di casa dicendo al marito che stava andando a Milazzo per comprare le scarpe del piccolo Gioele.

Dopo l’incidente in galleria, lungo l’autostrada Messina-Palermo, la donna si è diretta nel bosco di Caronia con in braccio il figlio. Cosa è avvenuto dopo resta un mistero, ma gli investigatori continuano a privilegiare l’ipotesi dell’omicidio-suicidio.

“Viviana mai avrebbe fatto del male a suo figlio”, ripetono però i parenti della mamma di Caronia. Escludono il duplice gesto estremo di uccidere il piccolo Gioele per poi togliersi la vita.

A suffragare la loro ricostruzione, secondo gli avvocati Pietro Venuti (ascolta l’intervista del legale) e Claudio Mondello (ecco la sua ricostruzione), ci sarebbe la distanza fra il luogo dove è stato rinvenuto il corpo della donna e quello in cui c’erano i resti del bimbo.

I legali due sere fa hanno fatto un sopralluogo nel bosco che si trova a poca distanza dall’autostrada Palermo-Messina. (guarda il video sul percorso che ha avrebbe seguito Viviana).

L’ipotesi tracciate dagli investigatori sulla base dei dati raccolti dai periti è che, dopo l’incidente in galleria, Viviana abbia ucciso il figlio. Quindi avrebbe continuato a camminare ne bosco. Per quanto tempo? Il traliccio sotto il quale è stato trovato il corpo della donna si trova a circa 700 metri in linea d’aria dal luogo dove c’erano i resti del povero Gioele. Una distanza che, se percorsa a piedi, diventa più di un chilometro.

Perché camminare tanto se si è deciso di togliersi la vita? Ed è per trovare una risposta che due sere fa, a poche ore dal rinvenimento dei resti del bimbo, i legali sono tornati nel bosco.

Di contro, gli investigatori ritengono plausibile che Viviana, non avendo incontrato un dirupo da cui buttarsi, in preda al panico e frastornata, si sarebbe infine lanciata dal traliccio procurandosi le fratture mortali.

No, dicono i familiari, Viviana mai avrebbe fatto del male al figlio. Potrebbe averlo perso di vista semmai e salire sul pilone era l’unico modo per avere una visuale più ampia sul bosco nel disperato tentativo di individuarlo. Infine sarebbe accidentalmente precipitata. È una ricostruzione che non viene scartata neppure dal procuratore Angelo Cavallo. Come non si può escludere che sia arrampicata per sfuggire all’aggressione degli animali.

Sono tutte ricostruzioni plausibili, nelle quali va tenuto conto di un fattore decisivo: lo stato confusionale in cui doveva trovarsi la povera Viviana in quei minuti. E qui si apre un altro capitolo investigativo: la donna non stava bene, soffriva di paranoie.

Lo scorso marzo erano stati i medici dell’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto a certificare le sue precarie condizioni psichiche. Il documento sanitario era nella Opel Corsa di Viviana rimasta coinvolta nell’incidente. A fine giugno il tentativo di suicidio. La Procura adesso vuole capire come mai la donna abbia continuato a prendersi cura di Gioele.