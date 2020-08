PALERMO – Dopo l’incendio che ha danneggiato l’impianto rifiuti della ‘Trapani Servizi’, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha disposto che la società partecipata Rap incrementi, eventualmente chiedendo nell’immediato il supporto delle forze dell’ordine, la vigilanza armata presso Bellolampo. “L’incendio di oggi al Tmb di Trapani è un fatto estremamente preoccupante e indicativo del clima che circonda l’impiantistica pubblica siciliana legata al trattamento dei rifiuti – dice Orlando -. Già in passato Bellolampo è stata più volte oggetto d’incendi e fatti più o meno anomali, motivo per cui credo che sia fondamentale assumere ogni possibile iniziativa per scongiurare possibili atti dolosi. Questo, ancor di più e soprattutto nel momento in cui la Rap e il Comune sono impegnati per fare in modo che tutte le operazioni e funzioni legate al ciclo dei rifiuti possano essere gestite internamente”.