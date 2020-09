PALERMO – Il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, è risultato negativo al primo tampone, dopo che nei giorni scorsi aveva cenato in un ristorante di Salemi il cui proprietario è risultato positivo al Covid. Tranchida, che si era messo subito in isolamento volontario, attende adesso il secondo test prima di riprendere l’attività. In isolamente volontario anche il sindaco di Gibellina, Salvatore Sutera, anch’egli, come Tranchida, tra i clienti del ristorante. Sutera farà il tampone giovedì prossimo. (ANSA)