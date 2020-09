PALERMO – Sembrava tutto fatto per l’approdo del centrocampista Odjer al Palermo, ma la trattativa si è arenata. Il centrocampista e il club di viale del Fante nella serata di ieri avevano trovato l’accordo, tantoché questa mattina il ghanese sarebbe dovuto arrivare in città, ma dei problemi personali hanno frenato tutto.

Odjer aveva trovato l’accordo con il Palermo per un contratto biennale e oggi, scrive “Ilovepalermocalcio.com”, il club rosanero lo attendeva in sede per mettere tutto nero su bianco, ma la categoria nella quale milita il Palermo ha fatto cambiare idea al ghanese, che ha anche avuto delle incomprensioni con la moglie.

Adesso il club siciliano dovrà trovare un sostituto per non farsi trovare impreparato in vista del 27 settembre, quando inizierà il campionato di Serie C.