ACIREALE – Il centrocampista dell’Acireale, Simone Buffa, ha parlato della sua nuova avventura in granata ai microfoni de “La Sicilia”. Ecco le sue parole.

“Le mie impressioni sono ottime, dal 27 luglio ci stiamo allenando insieme e mi sto trovando benissimo con tutto il mondo acese. Credo che la squadra sia completa in tutti i reparti, inoltre ho trovato ottimi calciatori e bravissimi ragazzi. Abbiamo tutto per vincere. In ritiro divido la stanza con Mauceri. Anche lui è palermitano, già ci conoscevamo perché a Palermo frequentiamo gli stessi posti”.