Oroscopo del giorno: giovedì 9 maggio 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 9 maggio 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 9 maggio 2024

♈ Ariete

Caro Ariete, oggi sei come un fuoco d’artificio in una fabbrica di polvere da sparo: potenzialmente brillante ma pericolosamente vicino a un grande “boato”. Fai attenzione a non esplodere nelle situazioni sbagliate. Voto: 6/10

Consiglio delle stelle siciliane: A ta tempu e nun t’affrettari, ch’è megghiu un passu sicuru cà centu arricchiati.

♉ Toro

Toro, la tua testardaggine oggi ti renderà impermeabile ai buoni consigli. Come un mulo con le paraocchi, potresti perdere una buona opportunità solo perché non ti piace chi te l’ha presentata. Voto: 5/10

Consiglio delle stelle siciliane: Si voi essiri felici a stu munnu, lassa corriri e pigghia cu calma.

♊ Gemelli

Gemelli, sei così indeciso che potresti passare la giornata a scegliere tra caffè o tè e finire per bere acqua. Un giorno senza troppe sorprese, ma con molte esitazioni. Voto: 7/10

Consiglio delle stelle siciliane: Non c’è ventu bonu pi chiddi chi nun sannu unni jiri.

♋ Cancro

Oh Cancro, le stelle dicono che oggi ti sentirai come una medusa fuori dall’acqua: un po’ fuori posto e appiccicoso. Prova a ridere delle tue disavventure e tutto andrà meglio. Voto: 7.5/10

Consiglio delle stelle siciliane: Megghiu un pattu chiàru chi cent’anni di tribbunali.

♌ Leone

Leone, sei come un re senza castello oggi: pieno di autorità ma senza un posto dove esercitarla. Prova a non dominare nelle discussioni di famiglia. Voto: 6/10

Consiglio delle stelle siciliane: Cu avi lingua passa u mari; tieniti prontu a parlar chiaru!

♍ Vergine

Vergine, ti troverai a pulire il disordine altrui. Forse è il momento di insegnare agli altri come si fa, invece di fare tutto da solo. Voto: 8/10

Consiglio delle stelle siciliane: Si nun voi chi ti fannu i scarpi, porta sempri i to’ cu tia.

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 9 maggio 2024

♎ Bilancia

Bilancia, oggi la tua indecisione potrebbe costarti caro. È come essere il giudice di una gara di lentezza tra lumache. Scegli una direzione e vai! Voto: 5.5/10

Consiglio delle stelle siciliane: Cu camina drittu, camina sicuru. Non farti abbiliare da troppi pinseri!

♏ Scorpione

Scorpione, sei pungente come sempre, ma oggi potresti sentirti più dolce. È un buon giorno per fare pace, non guerra. Voto: 9/10

Consiglio delle stelle siciliane: Ama cu t’ama e rispunni a cu ti chiama.

♐ Sagittario

Sagittario, sei come un arciere con il braccio tremante: mira bene prima di scagliare le tue frecce verbali. Potresti colpire il bersaglio sbagliato. Voto: 6.5/10

Consiglio delle stelle siciliane: A cu tira troppu l’arco, alla fini si rumpi.

♑ Capricorno

Capricorno, oggi sei come una tartaruga su un pattino a rotelle, lento ma sorprendentemente efficace. Continua a muoverti verso i tuoi obiettivi, anche a piccoli passi. **Voto:8/10.

Consiglio delle stelle siciliane: Chianu chianu si va luntanu. Non prissari troppu!

♒ Acquario

Acquario, oggi la tua creatività sarà come un fuoco d’artificio sotto la pioggia: un po’ bagnata, ma sempre pronta a brillare. Trova modi innovativi per esprimerti. Voto: 7/10

Consiglio delle stelle siciliane: L’acqua cheta rompi i ponti; usa la to testa per fari cose grandi!

♓ Pesci

Pesci, ti senti come un pesce fuor d’acqua. Forse è il momento di saltare nel lago delle opportunità senza guardare troppo alle incertezze. Voto: 5/10

Consiglio delle stelle siciliane: Cu nasci tunnu nun po’ moriri quatratu; fatti valiri pi’ chiddu chi sì!

Classifica di giovedì 9 maggio 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Scorpione

2 – Vergine

3 – Cancro

4 – Acquario

5 – Gemelli

6 – Sagittario

7 – Ariete

8 – Leone

9 – Capricorno

10 – Toro

11 – Bilancia

12 – Pesci



SCOPRI L’OROSCOPO, LA CLASSIFICA E I VOTI DI TUTTA LA SETTIMANA: CLICCA QUI