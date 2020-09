PALERMO – Di sicuro, a Piana degli Albanesi, al momento c’è un caso di positività accertata al Coronavirus. La notizia nelle ultime ore turba il sonno della comunità e del sindaco della cittadina del Palermitano che ha emanato un’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole in attesa dei risultati dei tamponi effettuati tra le persone entrate in contatto con il contagiato, un sanitario dell’Ismett.

“Ma non c’è solo questo dietro alla decisione di emanare l’ordinanza che ordina lo stop alle attività didattiche in attesa di fare chiarezza sulle dimensioni del contagio nella nostra cittadina – spiega il sindaco Rosario Petta -. E’ una decisione che ho ritenuto doverosa e fondata sul senso di responsabilità – rivendica il primo cittadino -. A Piana degli Albanesi abbiamo una grande Rsa attorno a cui gravitano circa un centinaio di persone tra assistiti e personale sanitario, abbiamo effettuato dei tamponi per verificare se ci sono contagiati e situazioni di rischio e attendiamo l’esito tra mercoledì e giovedi”.

“A questo – continua Petta – c’è da aggiungere che nella nostra cittadina c’è una popolazione scolastica che, in termini di studenti e personale docente e non docente, proviene anche da zone calde dal punto di vista del rischio potenziale di contagio come Corleone e San Giuseppe Jato. Da qui la decisione, condivisa con i dirigenti scolastici, di chiudere le scuole in attesa dei risultati dei tamponi. Nei prossimi giorni, con in mano i risultati degli esami avremo maggiore contezza della dimensione del fenomeno e prenderemo le decisioni opportune, nel rispetto della sicurezza e della tutela della salute dei cittadini”.