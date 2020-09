PALERMO – Quando il 5 ottobre prossimo si chiuderanno in Sicilia i seggi per le elezioni amministrative a San Mauro Castelverde (Pa), un paese delle Madonie, il sindaco potrebbe risultare eletto prima che siano aperte le urne. Giuseppe Minutilla, sostenuto dalla lista civica “SIAmo San Mauro”, è l’unico candidato a succedere a se stesso. Non sono state presentate candidature concorrenti. Perché le elezioni siano valide è però necessario che si rechi ai seggi la metà più uno degli elettori. “Speriamo di farcela”, dice Minutilla, che dal 2015 governa una comunità di 1.847 anime. La sua personale campagna elettorale non è centrata sulla promozione del programma, che comunque c’è come da consuetudine politica, ma è tutta impostata sull’appello agli elettori a recarsi al seggio. San Mauro Castelverde è un piccolo centro montano che ha un’economia fondata sugli allevamenti e sulla promozione dei beni ambientali tra cui le Gole di Tiberio, un canyon naturale lungo il fiume Pollina. (ANSA).