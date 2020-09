PALERMO- La faccia è scavata, segno delle privazioni e delle fatiche che un cammino così lungo comporta, ma gli occhi sono vividi come sempre. Biagio Conte, in pellegrinaggio per l’Europa, manda un nuovo video messaggio in cui parla ai ‘suoi’ e a tutti. E’ un momento difficile per la Missione ‘Speranza e Carità’, dichiarata ‘zona rossa’ per il numero dei contagi da Covid. “Il Coronavirus non vincerà – dice Fratel Biagio, come tutti lo chiamano -. Il momento è difficile, di grande prova, io vi sono vicino. Sto vedendo la grande emergenza, la gente è scoraggiata. Sento nel cuore di dirvi che non vince, non vince il virus, vince Dio, vince il bene”.

GUARDA IL VIDEO

“Ha chiamato di nuovo Fratel Biagio – confermano con una nota dalla Missione -. Ha chiesto notizie della Missione, dei fratelli ammalati, sta pregando molto. Anche dove lui si trova il contagio da virus è molto diffuso e per questo motivo rischia di non essere accolto lungo il suo cammino a piedi e di dormire tante volte per strada. Inoltre Fratel Davide sta tornando a Palermo e quindi Fratel Biagio continuerà da solo portando con se anche il grande carico interiore di quello che sta succedendo a Palermo. Gli siamo vicini con la preghiera: il Signore lo benedica, lo soccorra e lo assista in ogni istante del giorno e della notte. Anche oggi Fratel Biagio ha chiesto a due cittadini palermitani che vivono in Inghilterra e che ha incontrato di poter inviare un altro messaggio video che condividiamo con tutti”.

GUARDA IL VIDEO

‘Ambienti protetti’

“Vi diamo anche le principali notizie dalla Missione – prosegue la nota -. Questa mattina in via Decollati ci sarà un momento di preghiera comune tra tutti i fratelli di tutte le religioni. La preghiera sarà alle 10 e tutti missionari, volontari, benefattori, cittadini siamo chiamati a partecipare e ad unirci spiritualmente dovunque ci troviamo. Una preghiera perché venga sconfitto il virus e perché non si lascino da soli i poveri e gli ultimi di questa società”.

“Ieri intanto un altro passo importante è stato fatto: finalmente tutti i fratelli di via Decollati con patologie di base, più fragili e più a rischio sono stati sistemati in ambienti protetti con possibilità di monitorizzare le loro condizioni generali. Nei primi giorni sono stati trasferiti i casi più gravi come pazienti dializzati o broncopatici. Alcuni di loro sono stati ricoverati in ospedale e non sono comunque in condizioni gravi. A seguire sono stati trasferiti altri fratelli di via Decollati con diverse patologie come diabete, ipertensione, ipovedenti. Adesso ci si sta dedicando alla cura di chi ha delle patologie di base e si trova in via Archirafi dove non ci sono casi di Covid.

Purtroppo alcuni dei casi trasferiti da via Decollati erano già positivi al Covid e quindi devono confrontarsi nei prossimi giorni con l’evoluzione di questo virus che, come sappiamo, spesso evolve in forma non grave. Per loro chiediamo preghiera. Il fatto di essere in una struttura con sanitari che li controllano ci fa stare più tranquilli”.

‘Giovanni e Flavio stanno meglio’

“Fratel Giovanni e Flavio, anche loro ricoverati, stanno meglio – conclude la nota -. La situazione è sempre difficile soprattutto in via Decollati ma certamente questi piccoli passi fatti sono il frutto di questa collaborazione che si sta creando tra il comune, l’ASP, la regione, le forze dell’ordine, la croce Rossa, le associazioni, il Covid San Paolo, i Medici senza frontiere, gli ospedali, la Missione e tutti gli altri che stanno collaborando”.