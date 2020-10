“Una possibile scorrettezza”. Così l’ha definita l’attrice Sabina Guzzanti che oggi era a Favignana, nel giorno delle elezioni amministrative. L’attrice da tempo ha preso casa proprio nell’isola e non è raro vederla nella cosiddetta “farfalla delle Egadi”.

Ma stamattina s’è attirata le ire di parecchi cittadini e anche una annunciata denuncia per diffamazione e calunnia da parte della lista “Forza Egadi” che sostiene la candidata sindaco Maria Sinagra.

Cos’è successo, in pratica? La Guzzanti, che non ha mai nascosto il suo orientamento politico a sinistra, stamattina s’è armata del suo smartphone e ha lanciato una diretta sulla sua pagina Facebook. Pochi minuti appena e… apriti cielo! Fra commenti sdegnati sulla sua pagina facebook e l’annuncio di una denuncia per diffamazione da parte della lista della Sinagra, la diretta lanciata dall’attrice ha fatto scalpore.

Ma cosa ha detto Sabina Guzzanti?

Ha lasciato intendere, così evidentemente le avevano raccontato alcuni isolani, che si fosse verificato un tentativo di ingerenza (addirittura con presunte minacce) di esponenti della lista Forza Egadi nei confronti di cittadini che si erano recati alle urne. Una video-diretta, quella della Guzzanti, che ovviamente ha ottenuto migliaia di visualizzazioni e un centinaio di condivisioni. Tante, troppe, per gli esponenti del locale centrodestra che, così, hanno deciso di querelarla.

“Ci mancava solo Sabina Guzzanti – scrivono nella nota inviata alla stampa – La nota attrice romana, infatti, in una diretta Facebook, ha agitato lo spettro di possibili condotte minatorie da parte della “destra” in una delle sezioni elettorali del comune di Favignana.Nono solo! La Guzzanti, in questa diretta, non ha fatto altro che diffamare con gravi illazioni la nostra lista, i suoi rappresentanti, i suoi promotori, portando all’attenzione dell’opinione pubblica, in un momento delicato e“sacro” quale quello del voto, fatti assolutamente infondati. Ella, peraltro, legittimamente stavolta, si è dichiarata sostenitrice di un candidato avversario e ha intervistato un paio di candidati della sua lista. Che dire? Il solito gioco della sinistra, quando non ha argomenti tira fuori dal cilindro lo scheletro giudiziario, pure se inesistente, perché gettare fango nei confronti di coloro che interpretano come nemici, può magari far recuperare qualche voto.Lei accusa la destra di “minacce al seggio” e la destra, per senso delle Istituzioni, depositerà già in giornata atto di denuncia querela nei suoi confronti all’autorità giudiziaria perché la migliore risposta alle sue calunnie è il diritto”.

A spiegare cosa successo ci pensa uno dei due soggetti che, a detta della Guzzanti, sarebbero stati artefici di presunti tentativi di inquinare il voto. Si tratta di Vincenzo Ritunno. Lui, assieme all’ex sindaco delle Egadi Gaspare Ernandez, si trovava all’interno della scuola dove i favignanesi si recano a votare in quanto rappresentanti di lista certificati ufficialmente: “Qualcuno probabilmente ha riferito male all’attrice romana. Stamattina se noi eravamo al seggio è stato solo perché il nostro ruolo di rappresentanti di lista ci consente di farlo. Non abbiamo minacciato nessuno come dice la Guzzanti nel video. I carabinieri allarmati da una segnalazione fatta dai nostri avversari hanno voluto solo verificare i nostri ruoli. Se poi qualcuno vuole speculare o insinuare solo per il gusto di denigrare la componente politica avversaria, che lo faccia pure! Ma invito la Guzzanti a non prestare il fianco a illazioni prive di fondamento”. Intanto, la denuncia-querela sarebbe pronta per essere depositata in Tribunale a Trapani.