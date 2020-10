Rapinatore violento filmato dalle telecamere: arrestato

Due persone in manette per droga e controlli serrati a Librino.

CATANIA – Nella mattinata del 6 ottobre, personale della Squadra Mobile di Catania, Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso”, ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall’Autorità giudiziaria etnea, a carico di Sciuto Santo, ritenuto responsabile di una cruenta rapina a mano armata perpetrata ai danni di un dipendente di un’autorimessa.

I fatti

Il provvedimento restrittivo scaturisce dall’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania e seguita dai Falchi della Squadra Mobile, avviata a seguito della cruenta rapina consumata in data 10.08.2020 presso la ditta “Autoparking” che gestisce i parcheggi all’interno del centro cittadino etneo. L’attività investigativa, supportata da un’attenta analisi delle immagini di videosorveglianza e le testimonianze rese dai dipendenti della citata ditta, ha consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, fornendo un consolidato quadro probatorio alla competente Autorità giudiziaria.

La rapina

Dalla visione delle immagini si nota come l’arrestato si è introdotto all’interno del parcheggio custodito armato di pistola ed ha “sequestrato” il dipendente, afferrandolo per la gola e puntandogli l’arma alla testa. Successivamente il criminale ha costretto la vittima a prelevare i contanti presenti nel registratore di cassa ed a consegnare il proprio portafogli. Lo Sciuto non ha, inoltre, esitato con inaudita violenza a colpire il malcapitato dipendente più volte sia con il calcio della pistola che a mani nude al fine di vanificare qualsiasi tentativo di fuga. Nel corso dell’attività è stata sequestrata l’arma utilizzata per compiere il reato e gli indumenti indossati dal responsabile durante l’evento criminoso. L’arrestato è stato quindi condotto in carcere in attesa di determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.

Le operazioni delle volanti

Nella serata di ieri personale delle Volanti ha effettuato un controllo nel quartiere Librino, dove, in un garage erano stati nascosti due motocicli, quasi del tutto vandalizzati. Grazie al numero di targa, si è potuto risalire ai legittimi proprietari che ne avevano denunciato il furto; inoltre, sono state rinvenute numerose targhe, anch’esse di provenienza furtiva, e pezzi meccanici e di carrozzeria appartenenti a differenti mezzi. A seguito di un accurato controllo del garage, è stata rinvenuta, occultata tra i tubi dell’acqua, una pistola priva di matricola. Dopo i rilievi della Polizia Scientifica, intervenuta in loco, la pistola è stata sequestrata a carico di ignoti, il rimanente materiale è stato affidato in custodia a un carro soccorso.

Spaccio: due arresti

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato i mauriziani Parisienne Joel Desire (1986) e Beetun Roshan (1986), regolari sul territorio nazionale, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. A seguito di una segnalazione circa due individui sospetti che stazionavano all’interno di un’autovettura parcheggiata in via Vecchia Ognina, agenti delle Volanti procedevano al controllo di due stranieri corrispondenti alle descrizioni fornite. Entrambi venivano sottoposti a perquisizione personale, estese al veicolo, che consentiva di rinvenire e sequestrare 8 bustine di marijuana del peso complessivo di grammi 47, nonché la somma di 50 euro, ritenuta provento dell’attività illecita di spaccio.

Condotti in Questura in stato di arresto, su disposizione del Pm di turno sono stati immediatamente liberati. Altresì, il Parisienne, proprietario dell’autovettura, veniva denunciato per porto di oggetti atti ad offendere in quanto, nella sua macchina e nella sua pronta disponibilità, venivano rinvenuti una mazza da baseball e una bomboletta di spray al peperoncino, con concentrazione di sostanza urticante superiore rispetto al limite previsto dalla legge per la libera vendita.