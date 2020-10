TERNI – Sfida difficile per il Palermo che è chiamato a riscattare la sconfitta contro il Teramo ma di fronte si trovava la Ternana che è una delle candidate al salto di categoria e ha dimostrato tutte le sue qualità. La gara ha visto le due squadre dividersi la prima frazione di gara, con i ragazzi di Boscaglia che sono partiti meglio per poi calare. Nel secondo tempo è partita meglio la squadra di casa, con i siciliani che nella parte centrale hanno provato a creare qualche pericolo senza riuscire a concretizzare. Nei minuti finali sono venuti fuori nuovamente i padroni di casa, anche loro però non hanno trovato la via del gol. Con le due squadre che si sono dovute spartire la posta in palio. Boscaglia per questa sfida ha dovuto fare a meno dei terzini Crivello e Corrado, entrambi fermi per infortunio e ha dovuto cambiare modulo passando dal 4-2-3-1 al 3-5-2. Lucarelli, invece, ha confermato il 4-2-3-1 visto nelle prime uscite stagionali

PRIMO TEMPO:

Il primo pallone è dei siciliani, che per i primi 2′ provano a gestire la palla schiacciando i padroni di casa nella loro metà campo. Al 4′ Doda recupera un pallone nella propria metà campo, l’albanese serve Rauti che mette la sfera al centro dell’area ma il più lesto è Iannarelli che blocca. Al 13′ arriva il primo cambio per il Palermo; Palazzi deve lasciare il rettangolo di gioco per infortunio e al suo posto in campo Broh. 1′ più tardi Mammarella fa correre un brivido alla retroguardia siciliana. Il centrocampista calcia al centro dell’area direttamente da una punizione sul limite corto dell’area e la sfera attraversa tutta l’area di rigore uscendo alla destra di Pelagotti. Al 17′ ancora uno squillo da parte dei padroni di casa; Falletti serve Damian che con un destro a giro da fuori area chiama in causa Pelagotti costretto a mandare in corner. Al 23′ occasionassima per il Palermo. Valente corre con la palla sull’out sinistro, Defendi prova a fermarlo, ma l’esterno rosanero ha la meglio e riesce, tagliando verso il centro, a toccare la palla quel tanto che basta per finire al centro dell’area, dove però non è arrivato Saraniti, con il pallone che sfiora il palo e termina la sua corsa fuori. Al 28′ Falletti si mette in proprio e corre palla al piede saltando tutta la difesa rosanero, l’uruguaiano arriva al centro dell’area degli ospiti ma non prende bene la mira e calcia alto. Adesso il Palermo sembra essere calato e la Ternana prova a farsi pericolosa. Al 34′ cross di Mammarella dalla sinistra, Partipilo colpisce male di testa e manda fuori. Quando manca 1′ al termine del primo tempo il Palermo protesta per un tocco di mano da parte di Suagher, ma l’arbitro non è dello stesso avviso e il gioco continua. La prima frazione si chiude senza altre emozioni e con il risultato di 0-0.

SECONDO TEMPO:

La seconda frazione parte subito con un’azione pericolosa da parte dei padroni di casa. Partipilo serve Falletti che calcia sul primo palo dove c’è Pelagotti che con i piedi manda in angolo. Ancora la Ternana al 53′ ci prova Furlan che, servito da Partipilo, ci prova un destro al volo sul secondo palo, Pelagotti è costretto ad un miracolo e manda in angolo. Al 57′ doppio cambio per Lucarelli che prova a correggere qualcosa qualcosa mandando in campo Proietti e Torromino per Damian e Furlan. Al 60′ Rauti recupera palla e parte in contropiede, l’ex Monza attira su di se gli avversari, serve Saraniti che ci prova con un destro a giro poco preciso perché la palla colpisce l’avversario e finisce la sua corsa in fallo laterale. Al 69′ altra occasione per i siciliani. Broh prova sorprendere Iannarelli con un tiro-cross, l’estremo difensore umbro è attento e manda in angolo. Miracolo di Pelagotti al 76′ su Raicevic che colpisce in spaccata da due passi. I minuti finali si fa rivedere la Ternana in avanti, con la retroguardia rosanero che chiude gli spazi. Al 91′ i padroni di casa sfiorano il gol vittoria. Raicevic prova un tiro in porta, con Accardi che piazzato sulla linea di porta salva tutto.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi (dal 72′ Laverone), Suagher, Diakité, Mammarella; Damian (dal 57′ Proietti), Kontek; Partipilo (dal 72′ Peralta), Falletti, Furlan (dal 57′ Torromino); Vantaggiato (dal 62′ Raicevic). A disp.: Vitali, Russo, Boben, Paghera, Raicevic, Palumbo, Frascatore. All.: Lucarelli.

PALERMO (3-5-2): Pelagotti, Somma, Lancini, Marconi, Doda (dal 62′ Accardi), Palazzi (dal 13′ Broh), Martin, Odjer, Valente, Rauti (dal 90′ Floriano), Saraniti (dal 62′ Lucca). A disp.: 12 Fallani, 10 Silipo, 16 Peretti, 20 Kanoute, 21 Broh, 25 Cangemi, 26 Marong. All.: Boscaglia

ARBITRO: Matteo Gualtieri. Assistenti: Andrea Niedda e Gianluca D’Elia. Quarto uomo: Eduart Pashuku (Albano Laziale).

Marcatori:

Note: ammonito Lancini (P), Furlan, Falletti (T)