PALERMO – Le stime dell’assessorato regionale alla Sanità prevedono fino a ventimila casi Covid in Sicilia e la provincia di Trapani dovrà avere a disposizione almeno 200 posti letto per le emergenze, dal momento che in tutta la Sicilia, come affermato dall’assessore alla Salute Ruggero Razza, ne serviranno 2.500. E per far fronte a questa nuova ondata emergenziale è stato decretato un dietrofront inaspettato: quello, cioè, che vede l’ospedale ‘Paolo Borsellino’ di Marsala ritornare ad essere individuato come Covid-Hospital per la provincia trapanese.

L’ospedale ‘Abele Ajello’ di Mazara del Vallo, che da circa un mese è la struttura che accoglie i pazienti Covid del trapanese, è infatti pieno e non ha più posti letto: da qui la decisione di trasformare anche l’ospedale marsalese in Covid-Hospital. A dire il vero sulla decisione pare siano intervenuti anche fattori di organizzazione e inadeguatezza, stando ai sempre più diffusi rumors di operatori sanitari che lavorano nel nosocomio mazarese. Ma è davanti ai numeri che ci si ferma e questi dicono chiaramente che Mazara del Vallo non è in grado di sopperire alle necessità della provincia di Trapani.

Si ritorna a Marsala, pertanto, piaccia o non piaccia a quanti hanno cantato vittoria nel corso dell’ultima campagna elettorale per le Amministrative lilibetane che vide la decisione di spostare da Marsala a Mazara il reparto Covid, con conseguenti polemiche politiche. Era stato proprio Razza, però, nel corso di una apposita conferenza stampa nella quinta città della Sicilia, a promettere la ristrutturazione dell’ex ospedale marsalese ‘San Biagio’ e ad assicurare che entro il mese di ottobre lo stesso sarebbe diventato un centro Covid. Poi non se ne è fatto più nulla salvo, in queste ore, ritornare sulla questione. Il provvedimento sul ripristino dell’ospedale ‘Paolo Borsellino’ dovrebbe avere effetto immediato ed è ovviamente legato all’aumento dei casi di Covid a livello provinciale. Numeri che mettono in allarme malgrado siano pochi i ricoveri attuali.

In provincia di Trapani, infatti, il totale dei casi attuali positivi è di 345 (il dato è al netto di decessi e guarigioni) così distribuiti: Alcamo 36; Buseto Palizzolo 10; Calatafimi-Segesta 8; Campobello di Mazara 1; Castellammare del Golfo 5; Castelvetrano 27; Custonaci 0; Erice 18; Favignana 4; Gibellina 1; Marsala 50; Mazara del Vallo 23; Paceco 2; Pantelleria 3; Partanna 11; Poggioreale 1; Salaparuta 9; Salemi 39, Santa Ninfa 2; Trapani 72; Valderice 16; Vita 1, San Vito Lo Capo 4; Petrosino 2. Ricoverati in Terapia Intensiva -2; Ricoverati non in Terapia intensiva – 27; Isolamento domiciliare obbligatorio – 316; Totale tamponi effettuati – 34.257; Test sierologici su personale sanitario – 10.544 ; Test per ricerca antigene – 7.102.

Nella sola giornata di ieri sono stati registrati 20 i nuovi positivi al Covid e diventano sempre più preoccupanti i 72 casi certificati nella città di Trapani ai quali vanno aggiunti i 50 positivi a Marsala, i 39 a Salemi e i 36 ad Alcamo.

Ad una settimana dalle elezioni, pertanto, il ‘Paolo Borsellino’ ritorna Covid- Hospital. E il sindaco appena insediato, Massimo Grillo, ha sentito la necessità di rivolgersi ai suoi concittadini (ma anche agli altri colleghi sindaci della provincia di Trapani) attraverso un messaggio in diretta sui social network: “Lunedì scorso sono stato in visite istituzionali nel nostro territorio e ho incontrato anche il prefetto di Trapani e il direttore dell’Asp. Doveva essere una semplice visita di cortesia ma così non è stato – dice Grillo -. Abbiamo avuto un preavviso di possibile riconversione dell’ospedale di Marsala in ospedale Covid e siamo rimasti sorpresi perché le dichiarazioni che venivano dal governo della Regione erano diametralmente opposte. Una decisione, quella dei vertici della Sanità regionale, motivata dal fatto che ben presto occorreranno 2.500 posti dedicati negli ospedali isolani e in particolare 200 in provincia per fronteggiare il Covid-19”.

“Da parte nostra abbiamo chiesto all’assessore Razza di fare in modo che il nuovo utilizzo per l’emergenza Covid del ‘Paolo Borsellino’ assicuri il mantenimento nel nosocomio marsalese di alcuni reparti fondamentali per la sicurezza dei nostri cittadini fra cui il pronto Soccorso, il punto nascite, la diabetologia e la cardiologia – ancora il neo sindaco di Marsala -. Considerato, inoltre, che si tratta di una tematica d’emergenza che coinvolge tutta la comunità provinciale ho già chiesto che venga presto convocata una conferenza dei sindaci trapanesi, alla quale parteciperà l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, in cui affrontare unitariamente la problematica visto che 200 posti letto dedicati dovranno essere ripartiti in più presidi ospedalieri. Nelle more convocherò un incontro con tutte le forze politiche locali per una piena condivisione delle iniziative da mettere a punto a tutela della salute della cittadinanza. A tal riguardo mi preme precisare che al di là di possibili strumentalizzazioni o di prese di posizione, occorre essere tutti uniti”.

Grillo si è soffermato anche sull’utilizzo del vecchio ‘San Biagio’: “Riguardo alla ristrutturazione del San Biagio per trasformarlo in Centro di riferimento per la lotta alle malattie infettive e al Covid-19 mi è stato comunicato dall’assessorato regionale alla Sanità che ciò non è possibile in quanto la struttura non è antisismica. Al tempo stesso, però, mi è stato fatto presente che è intendimento, sempre da parte dei vertici della sanità regionale, di realizzare un apposito padiglione all’interno dell’area nosocomiale di Marsala dove ubicare un polo d’eccellenza per il contrasto alle malattie infettive. Il mio intento – conclude Grillo – è quello di formulare una piattaforma unitaria condivisa dai cittadini a supporto e tutela del nostro ospedale”.