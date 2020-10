Tribunale, accertamenti dopo l’incidente della Bongiorno

CATANIA – “Proprio, con riferimento a quanto accaduto lo scorso 3 ottobre nella sede del Tribunale di Catania, ho provveduto a disporre immediati accertamenti sui luoghi per verificare le cause del distacco della lastra di marmo nell’aula in questione. In base ai primi accertamenti effettuati, emerge che il cedimento della lastra di marmo posta a rivestimento della colonna centrale lato nord dell’aula sia da imputare alla perdita di aderenza, dovuta all’ammaloramento del collante, fra lastra e muratura”. Lo ha reso noto nel corso del question time alla Camera il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, relativamente all’incidente occorso pochi giorni fa all’avvocato e parlamentare Giulia Bongiorno all’interno del tribunale di Catania.

“Dalla relativa relazione tecnica è emerso che durante i numerosi sopralluoghi effettuati sin dal febbraio scorso – ha spiegato ancora il Guardasigilli – le ditte incaricate dal Demanio per la verifica sismica, tecnologica e impiantistica degli uffici di Catania ‘non hanno evidenziato alcuna criticità relativamente le lastre di marmo che foderano le murature dell’edificio’, né nel Documento di Valutazione dei Rischi del marzo scorso e successivi aggiornamenti era stato riportato alcunché in proposito.Pertanto nessuna segnalazione specifica risulta essere pervenuta al Ministero sulla precarietà di tali istallazioni di marmo.

In ogni caso, sono state immediatamente avviate le operazioni di messa in sicurezza e sono in corso ulteriori approfondimenti sull’accaduto, come sempre viene fatto in circostanze analoghe. Comunico infine – ha sottolineato il ministro – che gli importi delle spese relative all’edilizia giudiziaria a Catania, di competenza del Ministero della Giustizia, dal 2017 ammontano a oltre 3 milioni e mezzo di euro (3.757.000,00)”.

Nella sua risposta al question time Bonafede ha poi ricordato che dall’inizio del suo mandato ha voluto “dedicare particolare attenzione al tema dell’edilizia giudiziaria, facendo confluire rilevanti risorse economiche e organizzative nella specifica direzione dell’adeguamento e funzionalità dei luoghi della giustizia. Mi preme rilevare che da quando sono Ministro della Giustizia, l’importo totale degli stanziamenti destinati all’edilizia giudiziaria è pari a 1 miliardo e 60 milioni di euro. Allo stato attuale, inoltre, l’edilizia giudiziaria ha uno spazio rilevante nell’ambito delle proposte progettuali ministeriali del Next Generation EU”. (ANSA).