Covid, i numeri in Sicilia: 562 nuovi contagiati e 11 morti

Oltre 15 mila nuovi casi in Italia e 127 vittime.

Sono 562 i nuovi casi di Covid in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore. I morti sono undici (per un totale di 389 dall’inizio della pandemia). Il dato delle vittime in un giorno è il più alto finora registrato. I tamponi eseguiti sono stati 7.412.

I ricoverati in regime ordinario sono 565 (+23 rispetto a ieri) e 83 in terapia intensiva (+6), 7.202 in isolamento domiciliare.

I guariti sono 198 (5.551 dall’inizio), 7.850 casi attualmente positivi e 13.790 quelli dall’inizio della pandemia.

Sul fronte della distribuzione territoriale sono 192 i nuovi casi a Palermo; 170 a Catania; 66 a Trapani; 53 a Messina; 34 a Ragusa; 20 a Siracusa; 19 a Caltanissetta; 5 a Enna e 3 a Agrigento.

I dati nazionali: boom di positivi

Il dato italiano dice che ci sono 15.199 nuovi contagi (ieri erano stati 10.874) a fronte di un numero record di tamponi (177.848).

Sale il numero dei morti: 127 oggi contro gli 89 di ieri, per un totale che sale a 36.832.

Oltre al record della Lombardia con oltre 4 mila nuovi casi, sono 4 le regioni con oltre mille contagiati in 24 ore: Piemonte e Campania (ambedue oltre i 1.700), poi Veneto e Lazio.