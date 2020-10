Guanti, Procura dispone dissequestro: “I fatti non costituiscono reato”

CATANIA – “I fatti non costituiscono reato, trattandosi di questione di inadempimento civilistico”. È la stessa Procura di Catania a disporre il dissequestro della fornitura di guanti in nitrile per gli ospedali che era stato oggetto di un provvedimento di una ditta di dispositivi medici.

Per i Nas, che avevano effettuato i controlli, i guanti monouso non sarebbero stati idonei all’impiego in ambiente sanitario.

Il difensore del titolare della ditta catanese, l’avvocato Salvo Leotta, ha prodotto un’ampia documentazione al pm che ha revocato il sequestro “rilevato che non appare necessario mantenere il vincolo”.

“Abbiamo dimostrato con gli atti che non c’era alcuna responsabilità penale da parte del mio assistito – commenta il penalista – la procura ne ha preso atto e ha disposto la restituzione di quanto sequestrato dai carabinieri dei Nas”.