“A Palermo vietato stare fermi”: stasera controlli a tutto spiano

PALERMO – Scattano stasera dalle 21 le restrizioni, a causa del Covid, decise dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando con un’ordinanza che stabilisce il divieto di stazionamento per le persone, dalle 21 e fino alle 5 del giorno successivo, venerdì, sabato e domenica in varie zone della città soprattutto al centro, nelle zone della movida e dei locali, e nel centro storico. Non si potrà quindi stare fermi davanti a pub e ristoranti lungo le strade per evitare assembramenti e possibilità di contagi. Per i trasgressori è prevista una multa che va da 400 a mille euro. (ANSA).