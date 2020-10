Covid, chi si ammala in Sicilia e dove: lo studio della Regione

Una fotografia della ripresa della pandemia in Sicilia viene scattata dal Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico – Servizio 9 “Sorveglianza ed epidemiologia valutativa”. Con l’ausilio di grafici il documento mette in evidenza come il virus abbia preso a correre nell’Isola nelle ultime settimane.

Per ciò che riguarda i tassi d’incidenza per provincia in rapporto a 10.000 abitanti, i maggiori si registrano nelle province di Enna, seguita dalle province di Catania e Palermo. Le altre province della regione hanno un tasso d’incidenza sotto la media regionale di 24.5 casi per 10,000 abitanti.

Gli ultimi 14 giorni hanno visto il maggior numero di casi registrati nelle province di Catania e Palermo. Il tasso d’incidenza medio in Sicilia è stato di 9.68 casi per 10,000 abitanti. La provincia di Catania risulta quella a più alta incidenza.

Nei mesi da agosto ad oggi, la quasi totalità dei nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2 segnalati continua ad essere contratta localmente, il che indica, congiuntamente con un numero di casi settimanale più alto di quanto registrato a marzo, una forte circolazione del patogeno sul territorio regionale.

Covid, l’età mediana

L’età mediana dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2 segnalati dall’inizio dell’epidemia è di 46 anni. Dopo aver osservato, un chiaro trend in diminuzione con l’età mediana che passa da circa 55 anni nei primi tre mesi dell’epidemia ai 25-30 anni nelle settimane di agosto, l’età mediana ha ripreso a salire attestandosi, nell’ultima settimana, intorno ai 46 anni.

Covid, si ammalano più i maschi

Complessivamente si è riscontrato un numero maggiore di casi in persone di sesso maschile (55%). Si osserva che nella fase più recente dell’epidemia, il numero di casi diagnosticati in persone di sesso maschile è stato leggermente superiore.

Ripresa dall’estate

A partire dai mesi estivi si osserva una ripresa nel numero di casi giornaliero di Sars Covid per data prelievo/diagnosi in tutte le fasce d’età. Per quanto riguarda la fascia più a rischio (> 70) tale ripresa rimane limitata a differenza delle fasce d’età 0-18 e 19-50 che mostrano numeri maggiori a quelli osservati fra marzo e aprile con punte addirittura superiori.

(Fonte grafici: Regione siciliana)