Nissa, c’è il super colpo: preso Giovanni Taormina

NISSA – Colpo da novanta per il Nissa che si assicura le prestazione di Giovanni Taormina. Ecco la nota del club:

“Campionato fermo per l’aumento dei contagi da Covid 19 ma la Nissa non si ferma e mette a segno un super colpo di quelli destinati a lasciare il segno! Il presidente Arialdo Giammusso e il direttore sportivo Giancarlo Bonsignore, hanno definito il tesseramento di Giovanni Taormina, centrocampista, classe 1988 di Agrigento. La carriera di Giovanni è ricca di presenze in squadre di prestigio, dove ha sempre lasciato il segno per la professionalità e le indiscusse doti tecniche. Ha militato nella Sampdoria, nel Como, nel Sorrentino, nell’Alessandria, nella Civitanovese, nell’Andria e nel Viareggio. In Sicilia ha indossato le maglie di Akragas, Canicattì, Paternò, Licata, Gela e Favara. A Giovanni Taormina va il caloroso benvenuto della società biancoscudata e dei suoi tifosi!”