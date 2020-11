L’allarme del sindaco di Canicattì: “Serve uno screening di massa”

CANICATTÌ (AGRIGENTO) – Il sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura, raccogliendo i timori provenienti dalle famiglie e dal personale scolastico, ha inviato una nota all’assessorato regionale alla Salute chiedendo “la tempestiva attivazione di uno screening di massa per appurare la reale situazione soprattutto nelle scuole, a partire dal I ciclo”.

“La comunità – dice il sindaco – è comprensibilmente presa dal panico e, nonostante i continui aggiornamenti sulla situazione sanitaria in città e le varie rassicurazioni, chiede a gran voce ulteriori provvedimenti che possano essere utili a rallentare questa ondata di contagi”. Il sindaco chiede “di effettuare una valutazione congiunta per l’attivazione di ulteriori misure restrittive nell’ambito del territorio comunale dal momento che, come risaputo, la città di Canicattì è importante centro nevralgico di scambi e spostamenti per tutto l’hinterland”.

(ANSA).