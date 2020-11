Sindacato Usb: “Riaprire l’ostetricia dell’ospedale Cervello”

“La decisione dell’assessore Razza e del presidente Musumeci di chiudere il reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Cervello di Palermo rappresenta una pura follia, che testimonia tutta l’incapacità di gestire la crisi pandemica che investe la regione Sicilia”, dichiara Luigi Del Prete dell’Usb Sicilia.

“Dopo mesi in cui il governo regionale non ha fatto nulla per predisporre la sanità siciliana alla seconda ondata, l’assessore Razza individua come unica soluzione chiudere ginecologia ed ostetricia del Cervello dalla mattina alla sera, polo fondamentale per la città di Palermo, la provincia e tutta la regione, a seguito anche della scriteriata chiusura dei punti nascita sparsi sul territorio operata dallo stesso governo regionale. Si decide così di operare una scelta tra la vita e la morte, sacrificando i neonati al dramma della sofferenza del Covid-19”.

Il sindacato denuncia come il provvedimento penalizzi il pubblico in favore del privato, ne chiede l’immediato ritiro e invoca le dimissioni dell’assessore.