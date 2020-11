Luperini: “Palermo la mia Juventus. Col Potenza soddisfazione tripla”

"Non puoi vincere una partita come quella col Potenza se non c’è il gruppo. Dopo il gol, ho visto compagni con i lucciconi agli occhi"

“Diciamo che ci sono finito per sbaglio, avevo fatto una buona annata al Pontedera, hanno preso il mio cartellino e l’hanno girato in prestito alla Pro Vercelli, ma non sono mai entrato nel mondo Juve. Rammarico? Assolutamente no. La mia Juventus è il Palermo, ho tre anni di contratto è voglio centrare traguardi importanti”.

Questo il racconto di Gregorio Luperini, intervistato da La Gazzetta dello Sport, in merito al suo passato in bianconero. Il centrocampista rosanero, arrivato nel capoluogo siciliano da poche settimane, ha già dato il suo contributo alla causa Palermo realizzando due reti, l’ultima valsa tre punti in occasione della sfida col Potenza: “Chi mi è stato più vicino? Tutti, la società è stata eccezionale, a partire dal nostro team manager Siracusa, al d.s. Castagnini, all’a.d. Sagramola fino al presidente Mirri – ha sottolineato l’ex Trapani -. E poi, i dottori Matracia e Puleo sono stati fantastici insieme ai fisioterapisti. In un’altra società non credo sarebbe stato lo stesso. Una volta non ho risposto al telefono perché dormivo, intontito dai farmaci, e mi sono visto spuntare a casa il dottore che era preoccupato”.

I rosanero provengono da tre successi consecutivi che li hanno rilanciati in classifica, ma la strada verso le zone alte della graduatoria è ancora lunga: “Promozione? E’ prematuro parlarne, questa classifica non ci piace, vogliamo provare, partita per partita, a vincerle tutte – ha sottolineato Luperini -. Poi appena arriveremo, speriamo, in una zona migliore faremo due conti. I momenti di difficoltà sono quelli che mi piacciono di più perché scendi in campo con la voglia di uscirne fuori, però in questi casi oltre alla persona viene fuori il gruppo. Non puoi vincere una partita come quella col Potenza se non c’è il gruppo. Dopo il gol, ho visto compagni con i lucciconi agli occhi è stata una soddisfazione tripla”.

La formazione di Boscaglia adesso sarà impegnata in altre tre gare interne al Barbera, l’obiettivo è quello di fare bottino pieno: “Sarebbe fantastico, ci direbbe cosa possiamo davvero fare. Dobbiamo pensare alla Turris, sapendo che non è mai facile, col Potenza abbiamo vinto nel finale. Ci aspettano squadre ostiche: Turris, Monopoli e Viterbese sono ottime formazioni – ha concluso Luperini -. Quello che possiamo promettere è che daremo l’anima in queste partite”.