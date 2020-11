Tamponi gratis per chi ha bisogno: l’iniziativa a Palermo – VIDEO

PALERMO – Tamponi gratis in chiesa, almeno per una mattina. È l’iniziativa del parroco di Santa Maria la Nova, Pietro Scaduto, realizzata grazie a volontari e destinata a chi nel quartiere non può permettersi il costo di un tampone. Con l’organizzazione del vicepresidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao, lo screening anti Covid è stato possibile grazie alla donazione di 50 tamponi da parte del laboratorio Locorotondo e alla collaborazione dell’infermiere del Civico Antonio Messina e di Emilia Germanà Pistone, riferimento della Rete civica della salute, che ha l’obiettivo di diffondere politiche di prevenzione sanitaria. L’iniziativa è stata pensata per andare incontro alle famiglie meno abbienti del centro storico. Infatti, nonostante l’attività di screening dell’Azienda sanitaria provinciale sia gratuita, non tutti i cittadini hanno accesso ai drive in alla Fiera del Mediterraneo o alla Casa del sole. A volte perché non possiedono un mezzo, che è necessario per entrare, a volte perché non sono al corrente del fatto che esista questa possibilità.