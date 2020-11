Alma Patti, trasferta in Sardegna: sfida al San Salvatore Selargius

PATTI (ME) – Quinta trasferta stagionale per l’Alma Patti del presidente Attilio Scarcella. Il team guidato da coach Mara Buzzanca è atterrato ieri a Cagliari e sfiderà questo pomeriggio alle 18 (diretta streaming Facebook su Directa Sport live Tv) la terza forza del Girone Sud San Salvatore Selargius.

“Sicuramente sarà un test molto difficile e in cui il nostro punto di partenza deve essere l’ultimo quarto giocato contro il Cus Cagliari – analizza coach Buzzanca – fatto di grande intensità e di grande ritmo. Senza avere dei blackout. Le ragazze questa settimana si sono allenate preparando la partita in modo giusto e adeguato, sappiamo di dover incontrare una squadra intensa che non molla mai, non si scompone e che comunque continua sempre e con un’identità precisa. Hanno giocatrici da non sottovalutare come Manzotti e Simeone, Granzotto e sicuramente non avremo vita facile. Sarà un test importante, ma dobbiamo cercare i due punti focalizzandoci sull’identità che ci ha caratterizzato contro il Cus”.