In arrivo il ‘cashback’ per chi paga con carte e app a dicembre

Il governo è al lavoro su uno speciale extra cashback di Natale: un rimborso del 10% fino a 150 euro, aggiuntivo rispetto alle misure già previste, per le spese effettuate con carte e app a dicembre. Lo potrà ottenere entro la fine dell’anno chi a dicembre farà 10 acquisti e il rimborso arriverà sul conto corrente. La viceministra dell’Economia Laura Castelli fa sapere che si sta lavorando “per far ripartire le rateizzazioni decadute, prevedendo le sospensioni della rottamazione ‘ter’, un saldo e stralcio e impostando una rottamazione ‘quater'”. Prevista anche una riforma della riscossione che stralci le vecchie cartelle che non sono più riscuotibili.