FC Messina, Rigoli: “Possiamo fare di più”

“Non sono soddisfatto al cento per cento perché ancora ci sono delle cose sulle quali stiamo lavorando, ovviamente rispetto a un mese fa alcuni concetti li abbiamo assimilati”. Questo il pensiero di Pino Rigoli, allenatore dell’FC Messina, in merito al cammino della squadra peloritana. Il tecnico dei giallorossi, intervistato da La Gazzetta del Sud, ha poi proseguito: “Sono soddisfatto del lavoro svolto ma ancora c’è tanto da fare. Ho avuto la possibilità di conoscere i ragazzi e questo è fondamentale per un allenatore”.