DA MIMÌ: lo street food d’autore sbarca in Via Emerico Amari

Un anno di lavori, una storia di famiglia che parte dal 1958 e la stessa cura che ha reso grande Appetì restaurant. DA MIMÌ è il nuovo locale di street food di qualità a Palermo, al civico 59 di Via Emerico Amari, e sta per aprire le porte.

Tornare alle origini, senza dimenticare chi si è diventati

Lo street food è sempre stato nel DNA di Giuseppe Lo Iacono, chef e proprietario di Appetì restaurant insieme alla moglie Carmen. È la forma di cucina più onesta che esiste, niente filtri, niente distanze, solo il cibo e chi lo mangia. Giuseppe lo sa da sempre, e dopo anni di alta ristorazione, dopo la partecipazione a “Quattro Ristoranti” e i riconoscimenti che ne sono seguiti, ha scelto di dedicargli un progetto all’altezza.

DA MIMÌ nasce da questa scelta. Il nome porta con sé una storia familiare che risale al 1958, un riferimento preciso e sentito. Dietro ci sono un anno intero di lavori e un progetto pensato nei minimi dettagli, affidato alle mani di D’Arpa Aspirazioni per i sistemi di cucina e di Tevere Arredo Negozi per gli interni. Il risultato è un locale che racconta un’idea chiara, trattare lo street food con la stessa serietà con cui si tratta l’alta cucina.

Due piani, due modi di vivere il locale

DA MIMÌ si sviluppa su due piani, e ognuno ha il suo carattere. Al piano d’ingresso il cibo è protagonista, una bella esposizione di tutto quello che viene prodotto ogni giorno accoglie chi entra, ma il vero cuore è la cucina a vista. I pezzi vengono preparati lì, davanti a te, dal momento in cui l’impasto prende forma fino a quando il prodotto finito è pronto. È una scelta precisa, chi entra da DA MIMÌ sa esattamente cosa sta mangiando e come è stato fatto.

Al piano superiore l’atmosfera cambia. È uno spazio raccolto, pensato per chi vuole isolarsi dal ritmo della strada e vivere il momento con più calma. Qui verranno organizzati eventi, e quando ci sarà qualcosa da guardare insieme, lo schermo ci sarà. Un posto dove sedersi, stare bene e godersi quello che DA MIMÌ ha da offrire senza fretta.

DA MIMÌ: un morso alla tradizione

DA MIMÌ copre tutto quello che il cibo di strada sa dare di meglio, dalla rosticceria ai panini, dalla pizza agli hamburger, c’è qualcosa per ogni gusto e ogni momento della giornata. Materie prime le stesse che Giuseppe seleziona ogni giorno per Appetì, perché la qualità non cambia, cambia il formato.

Tra tutte le proposte ce n’è una che racconta meglio delle altre cosa significa questo progetto, lo sfinciotto milza. È un pezzo di rosticceria che nasce dall’unione di due classici della gastronomia di strada palermitana, lo sfincione e il panino con la milza. Non un accostamento forzato, ma qualcosa che ha una sua logica precisa, che sa di Palermo e allo stesso tempo sa di nuovo. È il tipo di idea che arriva solo quando conosci davvero quello di cui ti occupi.

Per chi non riesce a passare di persona, DA MIMÌ sarà attivo fin dall’apertura su JustEat e Glovo.

Un angolo di Via Emerico Amari che vale la visita

Al numero 60 c’è Appetì, con la sua cucina raffinata e il servizio che ha conquistato tanti palermitani. Al numero 59 arriverà DA MIMÌ, con la sua energia diretta e i sapori di una tradizione che non è rimasta ferma. Due locali diversi, la stessa idea di fondo, fare le cose bene, senza scorciatoie, con rispetto per chi mangia.

Giuseppe e Carmen hanno costruito qualcosa di solido con Appetì. Con DA MIMÌ dimostrano che quella solidità non dipende dal contesto in cui lavori, ma da come ti approcci al lavoro. E in fondo è sempre stato così, fin dal 1958.

L’inaugurazione è fissata per sabato 3 maggio alle ore 19:00. Un appuntamento aperto a tutti, per scoprire dal vivo quello che DA MIMÌ ha da offrire.

INFORMAZIONI

Indirizzo: Via Emerico Amari, 59 – Palermo

Telefono: 391 7575120

E-mail: ristocafe79@gmail.com

Instagram: @da_mimi_dal_1958

Facebook: @Appetì Restaurant & Lounge Bar by Mimì